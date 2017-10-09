Игорь Николаев рассказал о наставничестве Андрея Вознесенского

Композитор Игорь Николаев поделился с поклонниками фотографиями их первой встречи с Андреем Вознесенским, которая прошла 1984 году. Николаев пропитан гордостью за это знакомство.

Как пишет VladTime, фотографии появились на странице музыканта в 85-й День рождения гениального советского поэта Андрея Вознесенского. Его первая встреча с Николаевым прошла в те времена, когда будущий популярный российский исполнитель только был солдатом-срочником. Встреча произошла в доме поэта в Переделкино, где он прочитал рукописные стихи Игоря Николаева.

Композитор отметил, что для него тот момент был очень важным, поскольку он очень уважал Вознесенского и до сих пор ставит его в ряд с теми, подобных которым никогда не будет. Также на фотографиях присутствует Зоя Богуславская. Напомним, что Андрей Вознесенский умер в 2010 году после длительной борьбы с болезнью Паркинсона. Со временем он невольно стал поэтом-песенником: песни на его стихи исполняли Алла Пугачёва, София Ротару, Лев Лещенко, Борис Моисеев и многие другие.