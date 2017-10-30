"Голая принимала на работу": Экс-водитель Волочковой признался, как балерина его домогалась

Бывший водитель скандально известной балерины Анастасии Волочковой Александр Скиртач заявил о том, что она его домогалась и предлагала заняться сексом. По его словам, Волочкова даже принимала его на работу полностью обнаженной.

Буквально недавно Александра Скиртача перевели под домашний арест и теперь он может спокойно пообщаться с прессой и рассказать, что же на самом деле произошло между ним и Волочковой. Ранее балерина признавалась, что у нее был роман с ее водителем, а также отмечала, что Скиртач стал для нее близким человеком, которому она доверяла все свои тайны.

Сам экс-водитель отрицает, что когда-либо имел сексуальные отношения с балериной, отмечая при этом, что с ней у него были сугубо деловые отношения и он никогда не изменял своей жене Софии. Скиртач также рассказал о том, что сама Волочкова неоднократно предлагала ему вступить в интимную связь, зазывала к себе домой "отдохнуть от семьи" и прямо говорила о том, что хочет заняться сексом со своим водителем.

Сам водитель постоянно отказывал балерине и говорил, что любит свою жену, за что, видимо, Волочкова и решила ему отомстить, оговорив и засадив за решетку. Жена Скиртача София считает, что Волочкова просто мстит ее мужу, так как он не стал изменять и мстит ей, потому что жена водителя гораздо лучше самой балерины.