Ники Хилтон заподозрили в копировании образа Яны Рудковской

Фанаты Яны Рудковской пришли в восторг от того, что наряд их кумира копируют даже селебрити из США. Так, Ники Хилтон теперь придется носить звание «подражателя».

В Сеть выложили фотографии в новых купальниках сразу две знаменитости – американская звезда и светская львица Ники Хилтон и российская продюсер Яна Рудковская. Однако внимательные поклонники отметили, что все же первой опубликовать снимок получилось жене Евгения Плющенко.

Купальник, который не поделили две звезды, был разработан российским дизайнером Натальей Якимчик. Черный купальник на тонких бретелях зацепил знаменитостей милым изображением мордочки кота, вышитой белыми нитками в верхней части купальника. Ушки животного торчат вверх.

Стоит отметить, что обе блондинки очень похожи, а потому поклонники еще раз убедились, что вся эта ситуация не простое совпадение. Девушки выбрали в дополнение к купальнику черные очки, но уже в разных оправах. Также Яна Рудковская решила дополнить образ соломенной шляпой, которая не всем пришлась по вкусу.

Несмотря на то, что поклонникам Рудковской нравится мысль, что именно с нее был «списан» образ, многие согласились, что все же она сильно проигрывает американской селебрити. Как утверждают фанаты, у Ники Хилтон и поза благороднее, и купальник сидит лучше, и в целом выглядит она «дороже».