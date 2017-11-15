Дмитрий Тарасов из-за страха отказался присутствовать на родах своего ребенка

Анастасия Костенко будет рожать без своего мужа Дмитрия Тарасова, футболист «Локомотива» оказался приверженцем традиционных родов и решил, что будет ждать появления своего ребенка за дверью палаты. По мнению некоторых пользователей, решение Тарасова обусловлено не только «традициями», но и страхом футболиста.

Вокруг супружеской пары Тарасова и Костенко ходит немало слухов. Их отношения начинались со скандала, после которого последовал развод футболиста с Ольгой Бузовой. Сама Костенко не соглашается с мнением о том, что стала разлучницей. Однако, в Сети постоянно появляются доказательства того, что модель «закрутила» роман с Тарасовым еще тогда, когда он состоял в браке с Бузовой.

Теперь же, когда Костенко не скрывает своей беременности и радостно делится подробностями своей личной жизни, Сеть обсуждает другие вопросы, касающиеся родов и места, где появится на свет ребенок модели и футболиста. Уже известно, что Костенко будет рожать в престижной клинике «Лапино». Однако, модель не сможет держать своего мужа за руку в самый ответственный момент, футболист отказался присутствовать на родах.

По словам Костенко, которая рассказала о решении мужа в комментариях на своей странице в Instagram, они с Тарасовым выступают за традиционные роды, когда отец ждет появления малыша за дверью комнаты, где происходят роды. По мнению пользователей, такое решение вызвано не стремлением поддерживать традиции. Многие решили, что Тарасов попросту боится и не хочет видеть, как его ребенок появится на свет.