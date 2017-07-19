Дочь Александра Реввы пошла по стопам Анастасии Волочковой

Младшая дочь российского шоумена и актера Александра Реввы пошла по стопам знаменитой Анастасии Волочковой и стала заниматься балетом. Недавно счастливый звездный отец похвастался в Instagram успехами дочери.

Александр Ревва в личном микроблоге разместил фото своей младшей дочки, где девочка запечатлена в балетной пачке и демонстрирует отличную растяжку в шпагате. «У меня дочки, поэтому сажать дерево и строить дом считаю бесперспективно! Всем солнечного воскресенья!», - подписал снимок Ревва.

Поклонники оценили физические возможности девочки и посчитали, что дочь артиста сможет без проблем превзойти саму Волочкову, если продолжит заниматься балетом. В комментариях подписчики также похвалили Александра за то, что шоумен во всем поддерживает своих дочерей.