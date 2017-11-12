Жена Басты приняла участие в откровенной фотосессии

Не так давно Елена Пинская-Вакуленко приняла участие в откровенной фотосессии, а после поделилась снимками в социальных сетях. Поклонники пришли в восторг от образа «нешаблонной женщины».

На своей странице в Instagram Елена опубликовало фото, где она позирует в черном полупрозрачном пеньюаре, сидя на двухэтажной табуретке. Поклонники высоко оценили образ жены рэп-исполнителя Басты, назвав снимок лучшим из тех, которые они видели на страницах у звезд.

Многие отметили естественность красоты 38-летней женщины, сказав, что нет «ничего лишнего». Некоторые удивились тому, что в комментариях к откровенному снимку знаменитости нет ни одного негативного комментария. И действительно, в основном все писали: «Красотка».

Напомним, что Елена Пинская-Вакуленко является женой популярного рэп-исполнителя Басты. На данный момент женщина растит две дочери, Машу и Василису, а также занимается продвижением звукозаписывающего лейбла мужа «Gazgolder».