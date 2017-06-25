«Вторая Волочкова»: Валерия показала свою растяжку на борту самолета

Певица Валерия продолжает впечатлять поклонников своей физической подготовкой, звезда активно занимается спортом и не пропускает возможности показать результаты своих занятий в Instagram. За недавний снимок, на котором Валерия показывает растяжку на борту самолета, певицу уже назвали «второй Волочковой».

В Instagram-аккаунте Валерии появился снимок, на котором певица занимается растяжкой во время того, как летит на борту самолета. В описании звезда добавила, что автором фото является ее муж и продюсер Иосиф Пригожин. По словам Валерии, ее супруг является ее биографом, которому удается «ловить» разные моменты из ее жизни.

Валерия отметила, что на момент ее занятий спортом в салоне была только она и ее муж. Певица назвала свою растяжку возможностью размяться во время полета.

Пользователи похвалили Валерию за стремление быть спортивной. Однако, некоторые высказались в негативном тоне, отмечая, что певица уже похожа на «Волочкову», которая везде садится на шпагаты. Некоторые обвинили Валерию в «показательном спорте», считая, что та лишь на снимках стремится заниматься спортом. несмотря на комментарии от хейтеров, снимок собрал уже более 40 тысяч лайков.