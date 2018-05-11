Игорь Николаев раскритиковал Самойлову и предложил послать на "Евровидение" Викторию Дайнеко

Знаменитый российский исполнитель Игорь Николаев рассказал о том, что оказался крайне недоволен решением послать на "Евровидение" Юлию Самойлову. Он отметил, что вместо нее нужно было отправить Викторию Дайнеко, а так Россия просто подставила себя и саму Самойлову.

Игорь Николаев решил поделиться своим мнением относительно песенного конкурса "Евровидение" и выступления Юлии Самойловой, которая представляла Россию. По его словам, это вовсе не тот конкурс, где нужно давить на жалость и никто не проголосует за певца только потому, что он инвалид, но петь не умеет. Он также отметил, что Самойлову не смогли подготовить должным образом, потому ей не удалось даже пройти в полуфинал.

Николаев считает, что жюри "Евровидения" и зрители сделали правильный выбор, что не пропустили Самойлову, ведь на одной жалости далеко не выйдешь. Он привел в пример другую певицу с ограниченными возможностями, Диану Гурцкую. По его словам, Гурцкую любят не из жалости, а потому что она обладает весьма отличными вокальными данными и ей вполне удалось бы дойти до финала конкурса. Певец считает, что отправив на "Евровидение" Самойлову, Россия подставила как себя, так и саму певицу.

В то же время Николаев призвал своих коллег обратить внимание на Викторию Дайнеко, ведь она уже неоднократно доказала свои способности и вполне могла бы взять главный приз на "Евровидении", если бы она представляла Россию.