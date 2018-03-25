«Дедушка с шизофренией был мне другом»: Елена Хромина рассказала о трагедии в семье

Скандалистка из «Дома-2» Елена Хромина поделилась с поклонниками откровениями соей семьи. Зрители телестройки нашли свои закономерности.

Елена Хромина славится на проекте своим дерзким норовом и смелым, иногда очень абсурдным поведением. Своими поступками девушка отвернула от себя немалую часть фанатов «Дома-2», но всё ещё уверенно держится на плаву, ведь в детстве у неё был свой пример. Елена рассказала, что в детские годы она много времени проводила с дедушкой.

Однажды специалисты нашли у него шизофрению, из-за чего он стал «для семьи обузой, а для меня - лучшим другом». Даже когда его самочувствие ухудшилось, маленькая Лена не отвернулась от родственника, за что он её потом отблагодарил. Когда дедушки героини «Дома-2» не стало, она получила от него наследство, и теперь её ненавидят многие родственники. По мнению зрителей шоу, всё стало на свои места: они тоже «нашли» у Хроминой наследственную болезнь и объяснили ею все неадекватные выпады со стороны девушки.