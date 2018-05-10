Стилист Самойловой рассказал, что она не смогла победить на "Евровидении" из-за платья

Стилист Алишер Хозяинов рассказал о том, почему Юлия Самойлова не смогла стать победительницей песенного конкурса "Евровидение-2018". По его словам, все дело в платье, которое он сшил для Самойловой, однако на сцену в нем певица так и не вышла.

Хозяинов рассказал, что сшил для Самойловой специальное "заряженное" платье в буддийском стиле и посоветовал выходить на сцену именно в нем, так как это позволит ей победить. Стилист рассказал, что когда увидел Самойлову в совершенно другом платье, был весьма шокирован. По его словам, изначально он предлагал Самойловой появиться на сцене в инвалидной коляске, наряженной в обычные джинсы, рваную майку и кеды, однако "Первый канал" не позволил такого.

Тогда Хозяинов сшил певице весьма красивое платье в буддийской стиле, льющееся, с лесными сказочными цветами. Она очень сливалась с той конструкцией, в которой появилась на сцене и выглядела очень органично. Когда же она появилась на сцене в голубом платье с бусинками, Хозяинов понял, что Самойловой запретили надеть на конкурс сшитое им платье.

Также Алишер считает, что в другом платье Юлия и вела себя на сцене вовсе не так, как полагала изначально. Она была потеряна, пела совершенно по-другому и потому не смогла даже пройти в полуфинал.

В ходе беседы с журналистами стилист также рассказал о том, что знаменитая певица Алла Пугачева попыталась отговорить Юлию Самойлову от участия в конкурсе "Евровидение-2018".