Папина дочка: Игорь Николаев показал трогательные фотографии с 2-летней дочкой

Игорь Николаев поделился с подписчиками трогательными фотографиями со своей маленькой дочкой Вероникой. Поклонники певца были восхищены схожестью 2-летней девочки со своим знаменитым отцом.

В новой публикации Игорь Николаев поделился кадрами своего выходного вместе с маленькой дочкой Вероникой. На фотографии звёздный отец играет с 2-летней девочкой в машинки. Вероника внимательно изучает игрушку и увлечённо играет с певцом.

В комментариях подписчики заметили, что Вероника сильно подросла. Они были восхищены схожестью 2-летней девочки с Игорем Николаевым и назвали её «папиной дочкой». А трогательные фотографии натолкнули их на мысль, что Вероника может стать хорошим конструктором или инженером. Однако некоторые заметили, что сильная схожесть с отцом не всегда хорошо для девочки, а также обратили внимание на то, что Вероника не улыбается на фотографиях и слишком серьёзная для 2-летней девочки.