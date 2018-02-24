Александр Добрынин в эфире шоу «Привет, Андрей» оскорбил дочь, с которой не виделся 25 лет

Певец Александр Добрынин, известный как исполнитель хита «Розовые розы» и экс-участник группы «Веселые ребята», посетил шоу «Привет, Андрей». Там он по Skype впервые пообщался с дочерью Ангелиной, но и тут не смог сдержаться и чуть не устроил скандал.

У музыканта Александра Добрынина было много женщин и много браков, но все они успехом не увенчались. В первом браке певец был женат на Ларисе Савельевой. Потом, он женился на Ольге Шориной, но та изменила ему с Михаилом Муромовым. После развода Шорина собщила Добрынину, что родила от него дочь Ангелину. Певец не сильно верил в свое отцовство и видеть ребенка не стремился. С третьей женой музыкант познакомился в клубе «Метелица», но и этот брак не оказался счастливым.

На шоу «Привет, Андрей» Добрынину предоставили возможность увидеть свою дочь Ангелину от второго брака по видеосвязи через Skype. Однако, разговор отца и дочери получился не таким теплым, как предполагалось. Добрынин рассказал, что в 2015 году он хотел встретиться с Ангелиной, но этого не случилось. Певец стал обвинять дочь в том, что она пришла не к тому цирку, где ее ждал отец. Якобы, встреча была назначена у цирка, но они пришли к разным зданиям.

По словам Добрынина, Ангелина могла бы и позвонить. Певец упрекнул дочь в том, что та уже взрослая и не смогла догадаться связаться с ним. Добрынин едва сдерживал эмоции, а когда девушка стала рассказывать свою версию случившегося – он стал ее перебивать. В итоге, Добрынин заявил, что все же хочет увидеть дочь. Помимо этого, он отметил, что сильно страдал после расставания с матерью Ангелины и намекнул, что дочь многого не знает.