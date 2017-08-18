«Успеваете считать мои купальники?»: Ольг Бузова выводит из себя даже самых преданных поклонников

Ольга Бузова любит часто похвастаться своими нарядами, однако 11 купальников всего за несколько дней разозлили даже самых ярых поклонников звезды. Но ведущая «Дом-2» решила продолжить свою неделю моды на Сейшельских островах.

Новая публикация Ольги Бузовой сильно разочаровала её подписчиков. Исполнительница отдыхает на Сейшельских островах и каждый день выкладывает фотографии своего внушительного арсенала купальников. Стоит заметить, что певица носит один и тот же фасон, а разнообразие заключается в различной цветовой гамме и принтах. Именно из-за этого её поклонники уже устали от однообразия ленты кумира в Instagram. Они попросили звезду «Дом-2» разнообразить свою страницу, однако новая фотография Ольги Бузовой с цветами напугала их ещё больше. Теперь исполнительница решила показать очередной купальник, насмешливо спросив: «Ну что? Успеваете считать мои купальники?».

На это в комментариях подписчики написали, что своей неделей моды на Сейшельских островах Ольга Бузова выводит из себя даже самых преданных фанатов. Однако, спустя несколько часов, певица выложила новый снимок тем же самым купальником в цветочек, но в другой позе. Этим Ольга Бузова, скорее всего, хотела сказать, что ей особо не важно мнение её поклонников. Несмотря на это, фанаты продолжают просить кумира вернуть прежний образ, который бы не выедал глаза избытком ярких красок.