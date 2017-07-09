Чернокожая феминистка рассказала, как она стала фанаткой Меган Маркл

Майя Руперт в «The New York Times» рассказала о сложном пути своих взглядов на должность принцессы. Девушка признается, что с 10-летнего возраста не признавала ни принцесс Дисней, ни реальных. Однако Майя рассказала, что заставило ее изменить свои взгляды по поводу Меган Маркл.

Майя Руперт с детства была единственной чернокожей в своем окружении. Неудачи в общении со сверстниками заставили ее уверится в расовых предрассудках против чернокожих и сделать собственные выводы о том, что такое женская красота. Во времена учёбы Майи в старшей школе и колледже, во всем мире был идеал красоты белой женщины – хрупкой и нежной, чему способствовало популяризация диснеевских принцесс. В 2009 появилась Тиана, которая первая разрушила диснеевские каноны, ведь верила, что всего добьется физическим трудом. Это лишь подтвердило популярное мнение о том, что белые девушки утонченные и слабые, а чернокожие славятся физической силой.

Однако Меган Маркл не вписывается в общую линию поведения, которая предписана старинными традициями и догмами. Ее постоянные попытки выбиться из общей массы принцесс, а также притеснения, которые ей приходится терпеть из-за того, что ее мама чернокожая никак не соответствуют «канону».

Как утверждает Майя Руперт именно боевой дух и заставит ее «подняться в 7 утра в субботу, что бы посмотреть королевскую свадьбу».