Пока Виктория Боня щеголяет в роскошных платьях по дорожке Каннского фестиваля, её соотечественники не устают давать ей оценки. Их шокировал неумелый подбор «дешёвой» бижутерии женщины.

Снимками Виктория Боня щедро делится в Сети. Это не первая дорожка Канн в её жизни и на каждой из них Боня старается продемонстрировать свои украшения. Для одного из выходов в этом году женщина выбрала чёрное вечернее платье в пол, разбавив мрачность серебряными украшениями: серьгами, колье, браслетом и кольцом.

Такое обилие бижутерии не порадовало глаз поклонников Виктории. Они сравнили её с цыганкой на рынке за неприкрытую дешевизну, как им показалось. Некоторые доморощенные ювелиры заметили хрупкость в украшениях и вид пластика вместо дорогостоящего металла. Хотя не все поклонники согласились с таким мнением, они всё же посоветовали Боне аккуратнее рекламировать ювелирные бренды, поскольку обилие «несуразных побрякушек» портит образ и режет глаз. Они также напомнили женщине опасаться десертов, из-за которых у Виктории уже не застёгиваются платья, о чём свидетельствуют последние фото в Сети.