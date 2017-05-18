Волочкова призвала удивлять мужчин «ярким сексом» и показала шпагат на подаренном «майбахе»

Анастасия Волочкова обратилась к своим подписчикам в Instagram, балерина дала свои советы женщинам, порекомендовала им радовать мужчин «ярким сексом» и показала свой «фирменный» шпагат на багажнике «майбаха». Снимок, на котором Волочкова показала шпагат в мини-купальнике, уже стал поводом для критики и оскорблений.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова разместила снимок, на котором она в шпагате сидит на багажнике дорогой иномарки. Балерина, будто бы по традиции, облачена в откровенный купальник и не скрывает своего тела. В описании Волочкова разместила целый пост, в котором поразмышляла о своем имени и дала советы женщинам.

По словам Волочковой, женщинам стоит удивлять своих мужчин. Одним из вариантов удивить возлюбленного балерина считает «забраться» на капот подаренной машины и сесть там на шпагат. Волочкова призывает женщин удивлять мужчин искренностью и «ярким сексом».

В своем тексте балерина использовала некую сатиру, которой высмеяла хейтеров, критикующих ее за поступки и снимки. Так, Волочкова отметила, что ее критикам наверняка дарят еще более престижные машины. Помимо этого, балерина написала и о хештеге с ее именем. По словам звезды, она свое имя «ткала» годами, а те, кто хочет пользоваться ее именем, она желает «наслаждения». Волочкова заявила, что не перестанет «радовать, будоражить и возбуждать» всех, кто смотрит ее снимки и следит за ее жизнью. Снимок с шпагатом на «майбахе» уже набрал больше 6,5 тысяч лайков.