«Кокосы не трогать»: Полина Гагарина удивила откровенным снимком

Певица Полина Гагарина в отпуске решила «оторваться». Так, она позволила себе достаточно откровенное фото, которое взбудоражило поклонников, как сообщает VladTime.

Полина Гагарина не часто позволяет себе откровенности. Однако на отдыхе знаменитость начала много добавлять фотографий, где позировала в купальнике. Фанатам это нравилось, и они заваливали звезду комплиментами за шикарную фигуру. Однако новый снимок стал неожиданностью.

Полина Гагарина прикрывала грудь кокосами, настоятельно прося их не трогать. Верх купальника отсутствовал. Сама певица предложила конкурс на создание кавер-варианта композиции «Выше головы», срок – до 23 мая. Интернет-пользователей конкурс заинтересовал, хотя больше всё-таки интриговало фото.