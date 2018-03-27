«Евровидение-2018»: ТОП-5 фактов о певице из Кипра, которую сравнили с Бейонсе

Пользователи Сети не перестают обсуждать участников финала «Евровидения-2018», в том числе и участницу из Кипра. Многие поклонники конкурса заметили явные сходства между певицей и Бейонсе.

31-летняя певица из Кипра, которая заняла второе место на конкурсе "Евровидение-2018", Элени Фурейра петь начала ещё в три года. Красавица всегда интересовалась бьюти-сферой и модой, а потому сразу же после школы пошла осваивать азы дизайнерского искусства. Настоящая карьера артистки у Фурейры началась в составе молодежного коллектива Mystique, где девушка и восхитила страну своими вокальными данными.

Элени Фурейра записала совместную композицию с популярным певцом Даном Баланом, которая называется Chica Bomb. Мировую популярность Элени получила после хита «Reggaeton», которая принесла певице победу в номинации «Лучший видеоклип — поп-музыка» на MAD Video Music Awards 2012.