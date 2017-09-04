"Выдуманный" сколиоз дочки Елены Воробей поразил поклонников

Российская юмористка Елена Воробей поделилась снимком позвоночника дочери, на котором отчётливо виден сколиоз. Из-за проблемы девочке пришлось лечиться в больнице Германии и перенести операцию.

Ранее Елена рассказывала своим поклонникам о том, что у её 15-летней дочери Сони серьезная проблема с позвоночником. Она проходила обследование в одной из московских больниц, где девочке поставили диагноз «сколиоз». Однако во второй раз врачи сказали, что все проблемы со здоровьем выдуманы и даже не дали освобождения от физкультуры. Медики назвали сколиоз минимальным, а все просьбы – пустяками.

Елена не забыла и о тех, кто мог увидеть в публикации снимка нечто негативное. Пост она разместила после того как посоветовалась с дочерью и это было общим решением. Снимок позвоночника Сони ужаснул поклонников артистки. Они постарались поддержать её, пожелав скорейшего выздоровления ребёнку. Подписчики уверены, что в подобных ситуациях главное не унывать и не опускать руки, и, по их мнению, Воробей прекрасно справится со всеми проблемами.