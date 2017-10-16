Дмитрий Маликов прячется от назойливых фанатов за пакетом из супермаркета

Певец и теперь уже блогер Дмитрий Маликов изобретает новый способ конспирации от назойливых фанов. Спасением стал пакет из популярной сети супермаркетов.

Своим ноу-хау музыкант поделился с подписчиками в соцсети, где опубликовал очередной ролик своего блога. Прибегнуть к «экспериментальному юмору» Маликова заставил праздный интерес. Дмитрий захотел разузнать, что о нём и его блоге думают люди на улицах.

Для этого он на время оставил свой дорогой гардероб в стороне и приоделся в магазинах масс-маркетов. Главной жертвой стало выйти на улицу не с привычной сумкой Prada, а с пакетом из супермаркета, которых Маликов решил набрать с запасом. Постановочный эксперимент удался и музыканта никто не узнал с пакетом в руках. Он также отметил, что не собирается останавливаться и для следующего опроса емe предлагают надеть хоккейный шлем, отрастить усы, обзавестись очками и не разговорить, потому что голос Дмитрия Маликова тяжело спутать.