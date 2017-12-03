Татьяна Буланова призналась в изменах супругу

В программе "Секрет на миллион" Татьяна Буланова призналась Лере Кудрявцевой, что изменяла супругу.

Певица Татьяна Буланова была дважды замужем. С первым супругом она прожила около 13 лет. Общаясь с ведущей Лерой Кудрявцевой, она вспомнила причину развода. По словам артистки, во время брака у нее были кратковременные романы с другими мужчинами. В этом она признавалась своему мужу Николаю, однако он простил супругу и они продолжили совместную жизнь. Вот только потом в ее жизни появился Владислав Радимов и, как сказала Буланова, ее жизнь изменилась. С Николаем она и сейчас в хороших настроениях, бывшие муж и жена даже работают вместе.

С Владиславом Радимовым певица прожила примерно 11 лет. По ее словам, она старалась спасти отношения, но в итоге сама первая заговорила о разводе. Татьяна Буланова рассказала о том, что в определенный момент появилась девушка, которая заявляла прессе, что практически живет с ее мужем и даже знакома с его матерью. Это оказалось правдой. Вот только Буланова подчеркнула, что причиной развода была не только измена супруга, а так же проблемой стала отсутствие страсти.

Напомним, что у Татьяны Булановой двое детей: это 25-летний Александр от первого брака и 9-летний Никита - от второго.