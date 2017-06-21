«Высоцкий мог не сыграть Жеглова»: Садальский рассказал о закулисье «Место встречи изменить нельзя»

Сериалу «Место встречи изменить нельзя» недавно исполнилось 40 лет. Актёр и блогер Станислав Садальский в Instagram открыл детали закулисья легендарной картины. Так, Владимир Высоцкий мог не сыграть Жеглова.

По словам Станислава Садальского, против него выступали Георгий и Аркадий Вайнеры, авторы романа «Эра милосердия», на основе которого и снимался сериал. Они требовали, чтобы Жеглова сыграл Сергей Шакуров. Однако режиссёр проекта Станислав Говорухин, стоял на кандидатуре Высоцкого, что привело к большому скандалу, как сообщает «Версия.Инфо».

Братья Вайнеры убрали свои имена из титров, а также сменили название сериала. Станислав Садальский отметил, что получившийся проект это прежде всего не просто экранизация романа «Эра милосердия», а «продукт творчества Говорухина и Высоцкого». Также актёр упомянул, что через 15 лет они же и хотели снять продолжение, однако было не с кем часть былой труппы уехала, а других уже не было в живых.