Регина Тодоренко блистательно появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля

Регина Тодоренко рассказала о том, что ее подготовка к появлению на красной дорожке фестиваля в Каннах заняла полгода, но ощущения, которые она получила находясь там, того стоили.

В этом году в Каннах кинофестиваль посетили многие представители российского шоу-бизнеса. В частности, это были Ирина Старшенбаум, Рома Зверь, Андрей Звягинцев и известная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Регину увидели на премьере фильма «Пепел – самый чистый белый». Немного позже певица рассказала в своем интервью о том, что готовилась к этому событию долгих полгода, но часы укладки и макияжа, а также долгий выбор подходящего платья окупились незабываемым приливом эмоций, когда она вышла из машины и впервые появилась на красной ковровой дорожке фестиваля.

Было много фанатов, которые узнали Регину и просили дать им автограф и сфотографироваться. Конечно же, телеведущая не отказывала им в просьбе и видимо не только она ушла из фестиваля довольной. Регина Тодоренко выразила свои восхищения фестивалем, а также рассказала о том, что планирует появиться на нем еще и в следующем году, чтобы снова получить незабываемые эмоции.