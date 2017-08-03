После "Евровидения" Лоза призвал телекомпании заняться отечественной культурой

Исполнитель Юрий Лоза прокомментировал на своём Facebook последствия последнего "Евровидения". Он обратился к руководителям телеканалов и призвал их заняться развитием отечественной культуры.

По мнению музыканта, российским продюсерам пора задуматься над улучшением собственных культурных особенностей, вместо собирания "крох с европейского медийного стола". Он обратил внимание на заявления, дескать Юлия Самойлова изначально не стремилась победить на главном музыкальном конкурсе Европе. Некоторые заявляют, что уже выступление на столь крупном мероприятии стало для конкурсантки исполнением мечты. Юрий Лоза отметил, что это выглядит как попытка "подлизаться" к британцам и попыткой надавить на жалость. Он считает, что вызвать слезу можно было оригинальным номером российского авторства и композицией "на родном языке".

Что касается Юлии Самойловой, то автор публикации положительно оценил её мужество и пожелал здоровья. Он подчеркнул, что певица "осилила" половину своей песни. По мнению артиста, нельзя требовать от девушки большего из-за особенностей физического состояния. Ведь из-за недуга Юлия Самойлова не может наполнить легкие количеством воздуха, достаточным для пения на высоком уровне. Вдобавок, накануне выступления певица не очень хорошо себя чувствовала, в чем сама призналась.