Брэд Питт поразил Дженнифер Энистон желанием завести ребенка

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе и Питт во всю предлагает Джен завести ребенка.

Друг Дженнифер Энистон рассказал о ее личной жизни прессе и подтвердил слухи о том, что она и ее бывший супруг Брэд Питт снова вместе. Общественность сомневалась в этом, так как Брэд не раз выходил в свет совершенно с другой женщиной, а Джен говорила о том, что живет в одиночестве. Однако, по словам друга Энистон, таким образом пара скрывает свое воссоединение. По словам информатора, в этот раз они очень счастливы. К тому же Брэд предлагает Дженнифер завести ребенка.

Друг актрисы признался, что разговор с избранником о детях Энистон дался нелегко. Причина лежит на поверхности: еще в браке Брэд и Энистон потеряли ребенка и, вероятно, актриса просто переживает. Вот только ее товарищ поведал журналистам, что в случае неудачи забеременеть естественным путем, пара не против воспользоваться системой ЭКО. Информатор уверен, что если Энистон что-то задумала, то она этого добьется. Сами актеры пока все еще не признаются в воссоединении.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 год. Причиной разрыва считают роман Питта с Джоли, с которой познакомился во время работы в фильме "Мистер и миссис Смит". Именно после окончания съемок Энистон и Брэд тогда развелись.