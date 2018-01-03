Филипп Киркоров показал, как DoReDos готовится к финалу «Евровидения»

Трио DoReDos из Молдовы прошло в финал «Евровидения-2018» и теперь готовится к последнему выступлению. Продюсер коллектива Филипп Киркоров показал, что происходит за кулисами.

«На такие акробатические подвиги способны артисты, когда есть цель! Это невероятно!» - прокомментировал поп-король выставленный им ролик. В нём участники DoReDos открывали и закрывали сложную конструкцию с несколькими дверями, проделывали с ними разные трюки и чуть ли не взбирались вверх.

Интернет-пользователей восхитила такая работа коллектива, как сообщает «Версия.Инфо». Они отметили, что участники DoReDos выполняли всё очень точно и красиво. В видео звучала песня для «Евровидения-2018», «My lucky day», и её мотив подписчики назвали весёлым и позитивным, подходящим под такой номер.