Беременная Светлана Лобода отправилась в США

Беременная украинская певица Светлана Лобода отправилась в США.

В своем микроблоге Светлана Лобода активно делится с поклонниками красочными фото из Америки. Дело в том, что беременность не мешает трудолюбивой артистке и там она занята съемками нового клипа. Видео-работа певицы создается в Калифорнии. Именно там Лобода и готовиться к родам, певица живет вместе с членам семьи в арендованном доме. К слову, недавно в ее микроблоге было видео, на котором ее дочь Ева случайно назвала пол будущего малыша исполнительницы. Маленькая Ева подчеркнула, что у нее будет сестричка. Поклонники стали поздравлять любимицу с еще одной дочуркой, однако видео пропало со страницы. Почему Светлана так поступила неизвестно.

Напомним, у Светланы Лободы есть семилетняя дочь Евангелина от хореографа и танцора Андрея Царя. Однако в 2014 году певица призналась общественности, что со своим гражданским мужем она рассталась. Уже в марте 2018 она приоткрыла завесу личной жизни и рассказала прессе о том, что находится на седьмом месяце беременности.