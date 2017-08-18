Поклонники Александры Шевы считают, что девушка не рада видеть свою дочь

Известная участница «Дом-2» рассказала подписчикам о том, что она чувствует себя лучше после того, как её предал парень. Александра Шева призналась, что она счастлива вновь проводить время со своей дочерью, а о своём экс-бойфренде сообщила лишь то, что она б и врагу не пожелала быть девушкой Виктора Шароварова.

В социальной сети Александра Шевченко, более известная как Александра Шева, поделилась совместной фотографией со своей дочерью. Под описанием к фотографии участница «Дом-2» рассказала подписчикам о том, что ей приятно вновь проводить время с ребёнком.

Но поклонники девушки не поверили ей. Ведь они помнят недавний инцидент, когда жюри реалити-шоу «Дом-2» буквально насильно заставили девушку поехать домой. Тогда участница отказывалась ехать к дочери, ссылаясь на то, что она боится измены своего парня Виктора Шароварова с другой участницей Еленой Хроминой. Также поклонники считают, что Александра вряд ли простила своего бойфренда, так как она всегда «убивалась» за своими партнёрами, не обращая внимание на воспитание своего ребёнка.

Фанаты также с иронией заметили, что Елена Хромина всё равно победила Александру Шеву. Ведь она часто напоминала Александре о брошенной ею дочери, поэтому тусовщице-матери пришлось вернуться к ребёнку. Теперь она, чтобы убедить в этом всех своих хейтеров, публикует совместные с дочкой фотографии и пишет том, что она счастлива быть снова с ней вместе.