Яблоко от яблони: Диана Арбенина показала свою «рок-н-ролльную» маму

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина показала поклонникам фото своей неординарной мамы. Фанаты приняли женщин за подруг.

Мастодонт российской рок-сцены Диана Арбенина известна своими выходками, достойными смелых мужчин. Кроме того, стиль её одежды часто приносит неожиданные и не всегда приятные ситуации с поклонниками, которые могут перепутать Диану с мужчиной. Хотя платья на солистке «Снайперов» когда-то тоже были.

Поклонники всегда интересовались, откуда у женщины такие предпочтения в одежде, пока Диана Арбенина не поделилась свежим снимком своей мамы. Она путешествовала со звездой в США. На фото мама Арбениной настолько молодо выглядит и одета «по рок-н-роллу», что некоторые поклонники приняли её члена команды или подругу Дианы. Но осознав, кто перед ними, поздравили певицу с тёплыми отношениями с мамой, с которой она явно на «одной волне».