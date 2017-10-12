Актер Эдуард Мацаберидзе собирается "надрать задницу" своему раку

Комик Эдуард Мацаберидзе решился объявить об онкологическом заболевании. Такое признание он разместил на своей странице в Instаgram.

Актер известен российском зрителю по юмористическому сериалу "Сладкая жизнь", эпизодических ролях в "Одноклассниках" и "Отделе "С.С.С.Р"". Ранее он также снимался в телепередачах "Убойная лига", "Смех без правил" и вел гастрономическое шоу "Еда, я люблю тебя". Оказалось, что в 36 лет врачи диагностировали у Эдуарда Маберидзе лимфому. Он с иронией отметил, что это вид рака, а не цитрусовый фрукт.

Юморист рассказал, что первые три недели после страшного известия он проникался жалостью к себе и предавался грусти. Но теперь пришло просветление и заряд ярости, побуждающий бороться с недугом. Эдуард Мацаберидзе намерен надрать лимфоме задницу. Если у рака таковой нет, то удары получат зловредные клетки, которые заменяют эту часть.

При помощи своей публикации артист пытается побудить читателей заниматься профилактикой подобных заболеваний. Он предположил, что сможет убедить пользователей периодически сдавать кровь на общий анализ и ежегодно проходить флюорографию.