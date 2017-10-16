Хочу звезду: сексуально озабоченный фанат провел день в доме Рианы

10 мая фанат Рианны забрался в шикарную резиденцию певицы Лос-Анджелесе с рьяным желанием заняться сексом со звездой. Об этом пишет издание The Sun.

Поклонник певицы по имени Эдуардо Леон проник в дом Рианны, невзирая на сигнализацию. 26-летний мужчина разложил свои вещи внутри и начал ожидать кумира. До того, как его обнаружила помощница знаменитости, он провел внутри почти сутки и даже зарядил свой смартфон.

Заметив чужого человека в помещении, подчиненная Рианны тут же вызвала полицейских, которые задержали нарушителя. Он объяснил, что не намеревался грабить или вредить 30-летней артистке. Всё, что ему было нужно, это страстный секс с Рианной. Эдуардо добавил, что немногим раньше перепутал дома и вломился к другим людям, однако успел сбежать до приезда правоохранителей. Сейчас сексуально озабоченный поклонник помещен под арест, однако суд может выпустить его под залог в 150 тысяч долларов.

Стоит отметить, что в этот момент Рианны даже не было в Лос-Анджелесе. Она улетела в Нью-Йорк по работе.