Дарья Пынзарь пожаловалась на своего сотового оператора

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь жалуется на отсутствие сотовой связи, из-за чего испытывает проблемы. Ей сообщили, что проблемы решат уже на следующий день, но девушка размышляет о смене мобильного оператора.

На своей странице в Instagram Дарья опубликовала пару снимков, на которых предстала в обновлённом гардеробе. Девушка отметила, что настроение у неё шикарное и всё омрачает только один факт. «Никак не могу вернуть свою сотовую связь», - рассказывает Пынзарь в тексте публикации. Она испытывает порывы взять телефон и совершить несколько звонков, но потом вспоминает, что результата это не принесёт. Проблемы со связью заставили девушку задуматься о том, что пора менять сотового оператора. Чьими услугами она пользуется, девушка не рассказала, отметив лишь то, что в социальные сети заходит со старого телефона мужа.

Подписчики Дарьи задали ей вопрос о том, чьими услугами она пользуется, но Пынзарь не ответила. Поклонники решили не обсуждать проблемы связи, а восхититься внешним видом девушки и новинками в гардеробе. По их мнению, выглядит она шикарно и удачно подобрала наряды.