Супермодель Хайди Клум обнародовала фото в полуобнаженном виде без макияжа

В сети появилось полуобнаженное фото Хайди Клум без какой-либо доли макияжа. Актриса решила обнародовать свое фото, где сверкает природной красотой, однако некоторые поклонники осудили ее за такой поступок.

Супермодель из Германии постоянно провоцирует своих фанатов, чтобы в очередной раз напомнить о своей привлекательности. В этот раз Хайди Клум предстала перед фанатами в одном махровом халате, что не очень сильно скрывал ее обнаженную грудь. Зрители смогли увидеть ее без косметики. Такой поступок 44-летней теледивы наверняка намекал на то, что она и с естественной красотой очень даже хороша.

Фанаты теледивы сразу же оживились и начали отписывать свои комментарии по этому поводу. Было много тех, кто считает, что на фото Хайди Клум выглядит очень сексуально и ее натуральная красота превосходит все ожидания. Но при этом нашлись и те, кто осудил актрису за такой стыдливый поступок.

Между тем, есть вероятность, что это фото было предназначено не для подписчиков, а для ее молодого парня Тома Каулина, который играет на гитаре в группе Tokio Hotel.