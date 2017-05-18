«Специалисты не помогли»: Анастасия Волочкова вновь взволновала подписчиков своей причёской

В социальной сети новый пост известной балерины стал поводом для её поклонников начать волноваться за здоровье волос кумира. На фотографии прическа звезды оставляет желать лучшего, а ведь недавно Анастасия Волочкова рассказывала о том, что специалисты помогли её волосам стать идеальными.

Анастасия Волочкова часто радует своих подписчиков многочисленными публикациями. Новая фотография была сделана с целью донести поклонникам её рассуждения о позитиве и негативе, которые отражаются на лице любого человека. Звезда предложила своим фанатам и хейтерам стать добрее, ведь зло и ненависть разрушает изнутри. Добрые лица своих поклонников известная балерина пообещала запечатлеть на свою камеру.

В комментариях подписчики назвали Анастасию Волочкову - «королева рекламы!», - так как целью публикации были отнюдь не полезные советы, а чехол телефона. Некоторые заметили, что текст публикации не принадлежит самой звезде, так как она пишет в другом стиле.

Однако больше Анастасия Волочкова взволновала своих поклонников не очередной рекламой, а состоянием своих волос. Одна из подписчиц заметила: «Опять голова грязная, может пора к трихологу?». Они были удивлены тем, что причёска звезды оставляет желать лучшего, а ведь совсем недавно известная балерина хвалила специалистов, которые помогли её волосам стать идеальными, как утверждала звезда.