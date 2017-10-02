"Плохая мать": Екатерина Климова поделилась проблемами в семье

Популярная российская актриса Екатерина Климова считает себя плохой матерью из-за обилия работы. Она поделилась своими семейными проблемами во время последнего интервью.

Екатерину Климову в последнее время всё чаще приглашают в различные проекты. Постоянные съёмки отнимают у актрисы уйму времени, которое она могла бы уделить своим четырем детям. Знаменитость утверждает, что столь сильная вовлеченность в работу вызывает у неё острые приступы материнской совести. Ей кажется, что она плохая мама, супруга и товарищ.

Однако вскоре Екатерина Климова планирует крупные перемены в графике. Прежде всего, она хочет "эгоистично" отдохнуть в одиночестве и восстановить свои силы. Это, по её словам, поможет опять вернуться к состоянию "адекватной женщины". Уже после восстановления Екатерина Климова намерена наверстать упущенное в своей семье. Пока же она надеется, что отпуск не сорвется.

Актриса утверждает, что даже в периоды сильной занятости пытается выкроить хоть немного для сыновей и дочерей. Иногда получается увезти их на моря. Или хотя бы младшую дочь Беллу. Она отмечает, что в отсутствие мамы дети научились самостоятельно заботиться друг о друге и поддерживать родных, несмотря на внутренние конфликты. Этой дружной атмосферой Екатерина Климова очень гордится. Она также добавила, что дома воспитывает детей в строгости и порой даже "перегибает палку".