Низкорослый Сергей Безруков поделился своей историей любви с высокой одноклассницей

В шоу «GAZLIVE» Сергей Безруков рассказал о своей первой любви. Известный герой фильма «Бригада» признался, что в их отношениях размер не имел значения.

В интервью в шоу «GAZLIVE» Сергей Безруков признался в том, кто был для него в качестве Джульетты. Первую любовь актёра звали Катя, она была сверстницей Сергея и его одноклассницей. Познакомились они в то время, когда звезда жил у бабушки с дедушкой вблизи реки Волга. Известный герой фильма «Бригада» рассказал, что Катя была популярна среди его друзей. И в один день три друга и Сергей Безруков решили спросить у девушки, кто ей больше нравиться. Катя, которая была на 2-3 головы выше знаменитого актёра, предпочла именно его более высоким ребятам. Сергей Безруков признался, что это было замечательное время, а размер не мешал их отношениям. Хоть они и расстались, он ни о чём не жалеет, ведь у актёра теперь есть замечательная семья, которую он любит.

Также звезда рассказал историю о том, как для него создавали маску для роли Владимира Высоцкого в знаменитом спектакле «Высоцкий: Рождение легенды». Сергей сообщил, что, несмотря на отказ западных мастеров в помощи в изготовления маски, российские мастера смогли создать уникальную маску, которая превосходила роботы коллег из Голливуда.