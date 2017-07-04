Сыновья Дэвида Бекхэма отказываются стать футболистами

В интервью для одного из британских шоу Дэвид Бекхэм рассказал о новости, которая его сильно огорчила. Трое сыновей спортсмена не захотели связать свою жизнь с футболом.

Футболист отметил, что данное решение его детей стало для него ударом. У Дэвида три сына, старшему из которых исполнилось 19, а младшему – 13. Парни какое-то время занимались футболом, и даже достигали определённых результатов, но в конечном итоге утратили интерес. Они планируют развиваться в других областях и не собираются ограничиваться одним спортом. Футболист считал, что у его детей талант и связывал их будущее именно с футбольным полём.

Единственной надеждой для Бекхэма является его 6-летняя дочь Харпер, которая, несмотря на малый возраст, увлекается футболом. Она посвящает этому занятию большую часть времени и практически не расстаётся с мячом. Дэвид планирует развивать спортивные таланты дочери, а наблюдая за её игрой он ощущает себя «отцом футбола».