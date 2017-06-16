Дочь миллионера впервые узнала, что в самолёте могут летать люди, кроме неё

Дочь известного московского миллионера Александра Чигиринского Ирина повеселила пользователей Интернета. Избалованная девушка рассказала подробности своего полёта на самолёте эконом-класса с другими пассажирами.

Ирина стала популярной в Сети после того, как стало известно об её предстоящей свадьбе. СМИ сообщили, что отец девушки заплатил 14 миллионов рублей за свадебный наряд своей дочери.

Ирина и ранее хвасталась в Instagram своей роскошной жизнью. Девушка делилась снимками с дорогими часами, вещами и такими знаменитостями как Григорий Лепс и Тимати. Кроме этого, на странице 17-летней Ирины можно найти видео, на котором она позволяет себе ехать на Бэнтли по встречной полосе, объясняя это словами: «жизнь, - она такая».

Недавнее признание дочери Александра Чигиринского стало новым поводом для насмешек над ней. Ирина рассказала о своём первом и последнем полёте на самолёте эконом-класса. В 14 лет она впервые не воспользовалась частным самолётом. Девушка была смущена, когда в салоне самолёта стали появляться другие люди, а работник подтвердил её предположение о том, что она полетит не одна. Избалованная Ирина описала данный опыт как «ужас в моей жизни», из-за чего некоторые пользователи стали упрекать её в таком отношении к простым людям. Другие стали предполагать, как бы Ирина Чиринская отреагировала б на поездку в общественном транспорте, например в московском метро в час пик.