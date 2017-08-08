Пышная Анна Семенович рассказала о детстве без сладкого

Обладательница пышных и привлекательных форм Анна Семенович поделилась с поклонниками деталями спортивного детства, в котором, на удивление, не было места сладкому.

На российской сцене Анна Семенович запомнилась зрителю не столько своими творческими талантами, сколько выдающимися формами. Девушка поражала воображение как мужчин, так и женщин, демонстрируя почти всегда стройную фигуру и ошеломительных размеров грудь. Многие поклонники писали в Сети, что секрет такого богатства кроется в калорийном рационе с малых лет.

Но Анна Семенович поспешила опровергнуть ошибочное мнение. Напомним, что в юные годы певица строила успешную карьеру фигуристки, что накладывало на неё обязательства. Так, эти годы прошли без любимых конфет и булочек. Вместо этого маленькая Анна фантазировала, что сладости окружают её во всём. Самым аппетитными предметом для неё стали облака, якобы, сделанные из сладкой ваты. Воспоминания «безвкусного» детства не оставляют звезду и сейчас: она всё ещё засматривается на небесный «кондитерский отдел».