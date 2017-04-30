Лазарев удивил поклонников: фото с вином, клубничкой и мужчиной

Известный певец Сергей Лазарев удивил поклонников фотографией с вином, клубничкой и мужчиной.

Сергей Лазарев в своем микроблоге поделился снимком, на котором он с ведущим Андреем Разыграевым. На их столе клубника, арбуз и вино, а на экране позади транслируется второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Подписчики Сергея в комментариях стали отмечать, что Лазарев все же гей. О его любви к мужчинам давно ходили слухи. Многие до сих пор думают, что его роман с Лерой Кудрявцевой был обманом, чтобы не открывать правды. К слову, если судить по другим снимкам Лазарева, то сейчас он с Разыграевым наслаждается отдыхом в Майами.

Напомним, в 2016 году Лазарев принимал участие в конкурсе "Евровидение". Тогда ему удалось занять 2-е место (1-е место досталось Украине, представительницей которой была Джамала). В этом году у России все не так радужно с этим конкурсом. Юлия Самойлова, которая еще в прошлом году должна была представлять страну, не попала в финал конкурса.