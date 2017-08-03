Анну Седокову обвинили в развращении сына Гектора

Новый видеоролик на странице певицы удивил её подписчиков. На кадрах Анна Седокова учит своего маленького сына кататься на самокате. Однако всё внимание привлекают сексуальные формы звезды в откровенном купальнике, в котором она ходит перед своим маленьким сыном.

В Instagram Анна Седокова поделилась со своими подписчиками новыми видеокадрами. В ролике певица помогает своему маленькому сыну кататься на самокате. В описании к публикации она написала: «Я решила купить Гектору самокат. Он так уверенно на нем держится и с таким важным лицом! Только для таких маленьких самокатов нет. Что делаем?».

В комментариях поклонники начали советовать кумиру самые лучшие модели самокатов для малышей. Одни поклонники заметили, что Гектор похож на известного американского скейтбордиста Тони Хоук и посоветовали продолжать развивать талант мальчика. Но фанатов также удивил наряд певицы, ведь Анна Седокова была в купальнике, который подчёркивал сексуальные формы звезды, однако ей это не помещало ходить в таком виде перед маленьким сыном. Они также признались, что не могли отвести свой взгляд от певицы, однако некоторым это не понравилось и они пристыдили Анну Седокову, обвинив в развращении Гектора.