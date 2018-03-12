Лена Миро раскритиковала Ирину Шейк за выбор платья на Каннский фестиваль

Блогер Лена Миро решила обсудить появления Ирины Шейк на Каннском кинофестивале. Она считает, что модель выбрала неправильный наряд, который только подчеркнул минусы её фигуры.

Миро отмечает, что самой привлекательной частью Ирины является её лицо, акцент на котором ей и следовало сделать. Она считает что платье, в котором появилась модель, является неудачным выбором в любом случае. Лена уверена, что вкус Шейк сформировался в Челябинской области, откуда она родом, и уже никогда не изменится.

А вот недостатки фигуры идут модели только в плюс, ведь её основным «оружием» является лицо и взгляд. Если бы формы девушки были без изъянов, то многие считали, что излучаемая сексуальность Ирины основана только на теле. Миро считает, что взгляд Шейк доказывает её обворожительность и уверенность именно потому, что в учёт берутся недостатки её фигуры.

А выбранное моделью платье блогер считает более подходящим для Памелы Андерсон и других обладательниц идеального тела и стандартного лица.