"Нужно срочно бежать!": Анна Седокова возмущена дурным влиянием шоу "Холостяк" с Егором Кридом

На примере шоу "Холостяк" с Егором Кридом в виде главного приза Анна Седокова осудила современный подход к интимным отношениям мужчины и женщины. Звезда выразила негодование по этому поводу в своём блоге на портале SNC.

Певица заметила, что современные мужчины перестали столь активно добиваться объекта своей любви, но чаще в нерешительности ожидают первого шага от девушек. Это ярче всего демонстрирует программа "Холостяк" на ТНТ.

В этом году объектом желания участниц стал музыкант Егор Крид. Анна Седокова пишет, что исполнитель постоянно призывает претенденток на своё сердце активнее добиваться его расположения. Автор колонки отметила, что в этом случае девушке лучше всего срочно убежать от такой ситуации. По словам Анны Седоковой, она лично знает Егора Крида, как "отличного парня". Вне съёмок совершает романтические поступки, чтобы показаться в более выгодном свете.

Певица сетует на тенденции в обществе и желает, чтобы всё вернулось на круги своя. Чтобы мужчины завоевывали её, а не она охотилась на партнеров. Анна Седокова заявила: скучает по плюшевым подаркам, цветам от воздыхателей и разнообразному сексу по неоспоримой инициативе мужчины.