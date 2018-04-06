На странице комик опубликовал смешное видео. На кадрах герои разыгрывают сцену безумного фаната, который ставит всё на карту, утверждая, что он уверен в победе России в ЧМ-2018 по футболу. Гарик Харламов признался, что целый день не может теперь прекратить смеяться.

Подписчики увидели на странице комика откорректированный отрывок из сериала «Табу» с Томом Харди в главной роли. На кадрах герой ставит все свои деньги на то, что Россия выиграет матч у Бразилии в финале и станет победителем ЧМ-2018 по футболу. На недоумение своего собеседника мужчина добавил, что счёт будет 5:0, а один из голов забьёт тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов своей левой ногой. К видео Гарик Харламов написал комментарий: «Смеюсь с этого сегодня!».

Подписчики согласились с кумиром о том, что победа сборной России практически невозможна. Многие обратили внимание на то, что отрывок был взят из сериала «Табу», который они стали хвалить. Также большинство считают, что сборная даже не выйдет из группы, а о финале ей остаётся только мечтать. Но нашлись и те, кто стал отстаивать честь своих любимых спортсменов и были возмущены тем, что Гарик Харламов посмеялся над возможной победой России в ЧМ-2018 по футболу, так как это вполне возможно.