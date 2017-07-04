Максим Фадеев объявил о том, что цифровая версия его хитов доступна в Apple Music

Максим Фадеев сообщил фанатам его творчества, что он выпустил цифровую версию своих хитов. Теперь поклонники смогут послушать его прежние альбомы, которые доступны в Apple Music.

Композитор был вдохновлён теплыми поздравлениями от подписчиков в свой 50-й день рождения, который он отметил 6 мая. Чтобы порадовать своих поклонников Максим Фадеев выпустил эксклюзивную цифровую версию давних хитов. Пока альбомы можно прослушать и скачать в Apple Music, однако вскоре, как он пообещал, они будут доступны не только на платформе от Apple. Кроме этого, Максим Фадеев намекнул, что он вскоре намерен рассказать своим подписчикам об истории создания каждого его хита.

В комментариях поклонники выразили свою радость. Они признались, что давно хотели послушать легендарные композиции не на кассетах, а в формате mp3. Теперь популярные песни Максима Фадеева, особенно «Танцуй на битом стекле», «Нега» и «Триумф» «Нега» будут радовать его фанатов в своей новой версии. Кроме этого, подписчики поинтересовались у кумира о том, кто является его фаворитом в конкурсе «Евровидения-2018», но звезда на это не дала ответ. Есть предположение, что композитор проголосует за Юлию Самойлову.