Жасмин поздравила Самойлову с выступлением на «Евровидение»

Жасмин поздравила Юлию Самойлову, представлявшую Россию на «Евровидение». Певица утверждает, что, несмотря на то, что Самойловой не удалось пройти в финал, сама поездка – это уже победа.

На своей странице в Instagram Жасмин опубликовала свои впечатления от полуфинала. Прежде всего, звезда поздравила российскую участницу с прекрасным выступлением. Несмотря на то, что Юлия Самойлова не прошла в финал, Жасмин уверена, что одна только поездка была для нее победой. Певица утверждает, что для всех россиян стала настоящей героиней. Жасмин надеется, что Юлия получила от своего выступления исключительно положительные эмоции и воспоминания.

Также певица сказала, что не сомневалась, что молдавская команда с Филиппом Киркоровым в качестве продюсера пройдет в финал. Она отметила прекрасное шоу, которое устроила группа DoReDoS, в «котором прекрасно все до последней нотки и мельчайшей детали, ярко, стильно, профессионально!». Жасмин поддерживает призыв Филипа Киркорова голосовать 12 мая во время финала за молдавскую команду, и тем самим подержать последнего российского участника на шоу – Киркорова.