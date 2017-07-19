Ольга Серябкина появится в жюри шоу «Песни»

Участница SEREBRO Ольга Серябкина рассказала поклонникам в Instagram приятную для себя новость. Певица появится в жюри шоу «Песни» на ТНТ.

Постоянными судьями этого проекта являются рэпер Тимати и музыкальный продюсер Максим Фадеев, как сообщает «Версия.Инфо». Третий член жюри – сменный, и на эту роль уже приглашали разных медийных персон, для этапа «Кастинг». Теперь очередь дошла и до Ольги Серябкиной, которая ранее в «Песнях» уже появлялась один раз в качестве ведущей – во время шестого кастинга.

По словам исполнительницы, она старалась быть честной и объективной. «Мне хотелось быть беспристрастной и, по-моему, всё получилось», - отметила Ольга Серябкина. Выпуск с участницей SEREBRO в жюри «Песен» можно будет посмотреть 12 мая.