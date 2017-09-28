Лариса Гузеева выправила нос участнику "Давай поженимся" в честь юбилея

Лариса Гузеева в честь юбилея помогла участнику телешоу "Давай поженимся" выправить сломанный нос. Об этом мужчина рассказал во время недавнего интервью.

Александр Белаш из города Луга Ленинградской области трижды участвовал в программе с целью найти свою вторую половинку. И всякий раз терпел неудачу. Дело в том, что нос мужчины был сильно деформирован в многочисленных драках. В результате последнего эпизода центральная часть буквально съехала влево. Лариса Гузеева заметила, что травма существенно портила внешний облик россиянина и мешала завести спутницу жизни. Сам Александр об этом особенно не задумывался и жил судьбой обычного мастера по ремонтам.

8 января герою трех программ исполнилось 35 лет. После Дня рождения, ему позвонила помощница телеведущей и сообщила о неожиданном подарке - ринопластике у хирурга Юрия Качины. Спустя несколько дней доктор побеседовал с пациентом, описал процедуру, а затем и выполнил операцию. В результате лицо Александра разительно переменилось в лучшую сторону. Нос приобретет свою окончательную форму месяцев через шесть, однако положительный эффект уже есть.

Случилось так, что ещё в ходе восстановления он познакомился с девушкой и начал с ней встречаться, как и предсказывала Лариса Гузеева. По случаю радикальных перемен в своей жизни Александр Белаш благодарит знаменитость за полезный презент, а также Юрия Качину за успешное вмешательство. Он добавил, что сама Лариса Гузеева консультируется у этого специалиста.