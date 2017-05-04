Анита Цой бросила вызов Валерии, чтобы похудеть на 14 кг

Известная певица Анита Цой собирается испробовать 3-месячный курс диеты от своей коллеги Валерии, об этом певица рассказала своим подписчикам в Instagram, однако в посте она также упомянула о том, что если диета окажется неэффективной, певица расскажет об этом всему миру и выложит много критики по этому поводу в социальные сети.

Как известно, в свое время Аните Цой удалось похудеть на 52 килограмма. Это был своего рода подвиг для женщин, которые мечтают похудеть. Певица долгое время поддерживала себя в форме, однако после того как ей исполнилось 45 ее гормональный фон нарушился и поддерживать привычный для нее вес стало намного труднее. В то же время ее коллега по сцене Валерия в свои 50 лет постоянно радует подписчиков новыми фотографиями со своей стройной фигурой.

Недавно Валерия выложила в интернет свой собственный проект по похудению. Он представляет собой 3-месячную систему правильного питания. Анита Цой увидела в этом проекте прекрасную возможность для того, чтобы сбросить лишние 14 килограмм и снова засиять как раньше. Певица оповестила своих подписчиков о том, что собирается бросить вызов Валерии и проверить на эффективность придуманную ею диету. Раз в неделю Анита будет выкладывать в социальную сеть результаты своего похудения и делиться своим мнением об этом.

Валерия же пожелала певице удачи и поделилась новостью о том, что ее муж Иосиф Пригожин сбросил на этой диете 10 килограмм.