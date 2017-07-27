"Бедный Никитос(((": Молодую жену Никиты Преснякова не узнали из-за брекетов‍

Молодую жену Никиты Преснякова Алену Краснову поклонники не узнали из-за брекетов‍. В своем Instagram она показала фото, на котором выглядит совсем не так, как обычно: в мешковатой одежде и "опухшим лицом".

В сети бурно обсуждают преображение молодой жены Никиты Преснякова Алены Красновой. На новом фото, которое появилось в ее аккаунте сервиса Instagram, модель предстала совершенно в другом образе. Ее подписчики привыкли к нежным, утонченным и женственным нарядам, которые она показывает на фотографиях, однако в этот раз увидели ее в тяжелой мешковатой толстовке, которая никак не подчеркивала прелести ее фигуры. Тем не менее, больше всего их поразили брекеты на ее зубах.

Многие признались, что не сразу узнали Краснову на снимке, так как выглядит она на нем несколько иначе. Некоторые даже стали критиковать ее внешность, указывая на "опухшее лицо" и разбрасывая фразой "Бедный Никитос(((". Несмотря на это, нашлись фанаты, которые не стали судить по внешности и напомнили себе, за что на самом деле любят супругу Преснякова-младшего.